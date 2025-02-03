В пару к еще двум топ-нападающим. Мората отправился в аренду к турецкому гранду

Форвард "Милана" и сборной Испании Альвара Мората перешел на правах аренды в "Галатасарай".

Соглашение между сторонами рассчитано до 20 января 2026 года. Также в нем присутствует пункт о продлении аренды до конца 2026 года и возможность выкупить контракт 32-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Мората провел 25 игр во всех турнирах, отличившись 6 забитыми мячами и 2 ассистами.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football