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В пару к еще двум топ-нападающим. Мората отправился в аренду к турецкому гранду

Турция
Обновлено

У Осимхена и Икарди появился конкурент

В пару к еще двум топ-нападающим. Мората отправился в аренду к турецкому гранду

Galatasaray

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Милана" и сборной Испании Альвара Мората перешел на правах аренды в "Галатасарай".

Соглашение между сторонами рассчитано до 20 января 2026 года. Также в нем присутствует пункт о продлении аренды до конца 2026 года и возможность выкупить контракт 32-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Мората провел 25 игр во всех турнирах, отличившись 6 забитыми мячами и 2 ассистами.

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