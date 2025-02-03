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В пару к еще двум топ-нападающим. Мората отправился в аренду к турецкому гранду
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Galatasaray
Форвард "Милана" и сборной Испании Альвара Мората перешел на правах аренды в "Галатасарай".
Соглашение между сторонами рассчитано до 20 января 2026 года. Также в нем присутствует пункт о продлении аренды до конца 2026 года и возможность выкупить контракт 32-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Мората провел 25 игр во всех турнирах, отличившись 6 забитыми мячами и 2 ассистами.
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Bienvenido a Estambul, Alvaro Morata ???? pic.twitter.com/WOiN4xUAZh— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 2, 2025
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