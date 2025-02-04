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Альваро Мората о трансфере в Галатасарай: Я могу пообещать, что отдам все на поле

Турция

Нападающий высказался о переходе в турецкий клуб

Альваро Мората о трансфере в Галатасарай: Я могу пообещать, что отдам все на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок "Галатасарая" Альваро Мората рассказал об ощущениях перехода в клуб

По cловам испанского нападающего, он очень рад быть в клубе и ждёт с нетерпением встречи с футболистами команды.

“Это было очень впечатляюще. Перед тем, как приехать, я смотрел видео с болельщиком "Галатасарая". Я не мог дождаться, чтобы увидеть их. Я так рад. Я благодарю всех, кто пришел поприветствовать меня.

Я сделаю все возможное, чтобы носить футболку "Галатасарая" все время. Очень красивая. Мы с Дрогба обменялись футболками. Я очень рад, что пришел, потому что это очень большой клуб. Надеюсь, мы достигнем всех наших целей в лиге, Кубке и Лиге Европы. Я не могу дождаться, когда смогу собраться вместе со своими товарищами по команде и помочь им.

Я говорил с учителем. Мне также приходили сообщения от некоторых моих товарищей по команде. Я тоже хочу узнать их как можно скорее. Я хочу как можно скорее увидеть атмосферу в статусе вживую. Я могу пообещать, что отдам все на поле, буду бороться за форму", - сказал Мората.

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Напомним, что Альваро Мората проведёт годичную аренду в турецком клубе. В контракте есть опция выкупа при выполнении определённых условий.

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Альваро Мората Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
Galatasaray
Опубликовал: Владислав Прийменко
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