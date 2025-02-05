Турецкий вояж. Как запомнились игроки Шахтера в Турции

Последние недели прочно приковали наше внимание к турецкой Суперлиге. Сначала "Шахтер" продал Даниила Сикана (6 млн евро), затем бесплатно отпустил Тараса Степаненко, и вот снова провернул трансфер — на этот раз за 7,5 млн (по свидетельствам инсайдеров) попрощался с Александром Зубковым.

"Трабзонспор" и "Эюпспор" получили классных исполнителей, а мы, пораженные таким оттоком, решили вспомнить остальных представителей "оранжево-черных", которые испытали себя на противоположном берегу Черного моря.

Важное уточнение — будем говорить о прямых переходах, причем исключительно в высший дивизион. Поэтому в списке вы не увидите условных Элано или Серия Реброва — эти люди были отправлены в чемпионат другими клубами при другом бэкграунде.

Батиста

Когда, куда и за сколько перешел: в августе 2005-го в "Коньяспор" свободным агентом

Статистика: 63 матча, 1 гол

Трофеи: —

Мы уже рассказывали об этом персонаже в одном из предыдущих материалов.

Если коротко, то в 2004-м Мирча Луческу подарил "Галатасараю" 4 миллиона долларов — настолько ужасно Батиста "вписался" в донецкий интерьер. Полузащитник безоговорочно проиграл конкуренцию Анатолию Тимощуку, а когда встал вопрос, кого выбросить из заявки из-за лимита на легионеров, то в тренерском штабе долго не думали.

Самое обидное, что с возвращением в Турцию, где бразилец в 2002-м взял чемпионство с "Галатасараем", вчерашний неудачник показал довольно неплохой перформанс. Да, с травмами, да, в середняке, однако это в разы лучше, чем в Украине.

Толга Сейхан

Когда, куда и за сколько перешел: в 2006-2008 гг. в "Галатасарай", "Трабзонспор" (в аренду) и "Коджаэлиспор" (свободным агентом)

Статистика: 35 матчей, 1 гол

Трофеи: —

Самое большое достижение Сейхана — это звание первого турка не только в стане "горняков", но и во всей УПЛ. Будучи приобретенным из "Трабзонспора" за 3,75 млн долларов, центральный защитник, к сожалению, мало чем впечатлил и вскоре отправился в родную среду.

Чтобы хоть как-то оправдать трехлетний контракт, предложенный дончанами (ну, возможно, в перспективе продаться — почему нет?), Толга ушел в "Галатасарай" и хорошо знакомых "бордово-синих", однако в обоих случаях ротировался и не принес большой пользы.

В 2008-м "оранжево-черные" пожали руку, центрбек с концами отправился домой, но все равно продолжил стагнировать и в 2011-м завершил мучения выходом на спортивную пенсию.

Дентиньо

Когда, куда и за сколько перешел: в январе 2013-го в "Бешикташ" в аренду

Статистика: 9 матчей

Трофеи: —

В январе 2013-го "Бешикташ" заплатил за услуги Дентиньо 1 млн евровалюты, но уже вскоре пожалел о решении.

Здесь еще проблема во времени, выбранном для переезда — бразилец появился на "Водафон Парк" посреди сезона, на финише которого главного тренера Самета Айбаба выставили за дверь. Взамен прибыл Славен Билич, имевший отличные взгляды на формирование состава и еще летом настоял на том, чтобы прекратить сотрудничество с универсальным нападающим.

В то же время мы не снимаем ответственности с плеч Дентиньо — парень почти сразу побил горшки с Айбаба, поскольку разочаровал в контексте поведения и физических кондиций.

Где-то специалист был прав, поскольку в феврале южноамериканец выпал из списка доступных из-за мышечной травмы. В определенной степени нефарт, отсутствие стержня и готовности биться и подытожили провал.

Владислав Кулач

Когда, куда и за сколько перешел: в январе 2016-го в "Эскишехирспор" в аренду

Статистика: 6 матчей, 2 результативные передачи

Трофеи: —

Лучший бомбардир УПЛ 2020/21 долго "варился" в системе "Шахтера" и, как и большинство воспитанников, путешествовал по арендам. Кроме скитаний по Украине были и зарубежные выезды — например, на вторую часть розыгрыша 2015/16 Владислав понадобился "Эскишехирспору", который боролся за сохранение прописки в элите. Спойлер: сил для реализации сложной задачи все же не хватило.

Чем помог Кулач? Отдал ассист против "Акхисара", чем начал перестрелку 3:3 и в целом повлиял на взятие одного очка. Еще одно результативное действие пришлось на национальный кубок — форвард недаром съездил в гости к второлистому "Булуспору".

Евгений Селезнев

Когда, куда и за сколько перешел: в декабре 2016-го в "Карабюкспор" свободным агентом

Статистика: 31 матч, 8 голов, 3 результативные передачи

Трофеи: —

Кому-то Селезнев нравился, кто-то наоборот воспринимал его за скандалиста, но у уроженца Макеевки не отнять шикарное голевое чутье. Имея в распоряжении солидный опыт, нападающий не растерялся на новом месте, быстро адаптировался и умело себя "продал".

Ну, что взять с того "Карабюкспора"? Обычный борец за выживание, где наблюдались постоянные задержки с зарплатой (собственно, из-за этого Женя и разорвал связи в декабре 2017-го). Зато сам украинец забил "Галатасараю" (дважды), "Бешикташу", "Башакшехиру", симпатичному на тот момент "Атальяспору".

Ничуть не удивительно, что "Царь" нашел себя и в "Акхисаре", где также порадовал приятной статистикой (14+2 в 33 поединках). Главное, что дивиденды окупились — в 2018-м Селезнев прямо приобщился к победе в Кубке, а затем Суперкубке Турции (особенно досталось "Галатасараю" — Фернандо Муслера пропустил четыре штуки).

Александр Караваев

Когда, куда и за сколько перешел: в январе 2017-го в "Фенербахче" в аренду

Статистика: 6 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

Трофеи: —

Александр Караваев выдал сильную первую часть кампании 2016/17 — сделал 6+5 в 17 встречах УПЛ, дополнительно засветился в Лиге Европы, где противостоял "Фенербахче". "Желтые канарейки" оценили старания полузащитника "Зари", договорились с "Шахтером" и оформили аренду.

Казалось, что у Саши все получится — еще в спарринге с "Денизлиспором" он отметился мячом (передачу адресовал не кто иной, как Джермейн Ленс). Полноценный дебют тоже изрядно радовал — в кубке страны универсал огорчил "Генчлербирлиги", плюс ассистировал с "Амедом". Что же не так?

Дик Адвокат дал понять, что скиллов вингера (а именно на эту позицию претендовал Караваев) недостаточно. Воспитанник "горняков" должен был конкурировать не только с Ленсом, но и Мирославом Штохом, Волканом Шенем и Алпером Потуком.

"Фенербахче" не обладал опцией выкупа, не цеплялся за возможность длительного сотрудничества, поэтому Александр повторно присоединился к "Заре". Хорошо, что не упал духом и впоследствии реализовал себя в "Динамо".

Александр Кучер

Когда, куда и за сколько перешел: в августе 2017-го в "Кайсериспор" свободным агентом

Статистика: 53 матча, 1 гол, 3 результативные передачи

Трофеи: —

Учитывая то, что Александр Кучер покинул "Шахтер" в тридцать четыре, на свой возраст он хорошо запомнился в "Кайсериспоре". Подтверждением является то, что в 2018-м "звезда Анатолии" охотно пролонгировала трудовой договор до 2019-го и не отказалась от услуг защитника (а поверьте, импульсивные турки способны на все).

Имея за плечами огромный опыт, Кучер не испортил каши — в дебютном сезоне считался игроком стартовой обоймы, в дальнейшем несколько сдал, но все равно исправно выполнял свои функции. В Суперлиге отдал одну передачу — в декабре 2017-го пасом нашел Умута Булута, и нападающий огорчил "Бешикташ".

Густаво Бланко Лещук

Когда, куда и за сколько перешел: в августе 2019-го в "Антальяспор" свободным агентом

Статистика: 31 матч, 5 голов, 2 результативные передачи

Трофеи: —

Густаво Бланко Лещук выстрелил в "Карпатах", не устоял перед "Шахтером", однако не смог опередить в привлекательности Жуниора Мораеса. И если бы только спасовал перед "Жуни" — согласитесь, это звоночек, когда клуб оставляет совсем зеленого Даниила Сикана, а тебя отпускает без лишних "но".

Не сказать, что аргентинец — плохой, просто ограничен в функционале. Жаль, что и в "Антальяспоре" картина почти идентична — Бланко Лещук согласовал четырехлетний контракт, задержался на сезон 2019/20, в течение которого не поразил стабильностью, а затем услышал привычное слово "оренда".

В 2022-м форвард распрощался с турками, сейчас пребывает в чемпионате Ирана.

Андрей Борячук

Когда, куда и за сколько перешел: в январе 2020-го в "Ризеспор" в аренду

Статистика: 6 матчей

Трофеи: —

Когда-то ходили легенды, что Андрей Борячук — мегаталантливый. Сначала "Шахтер" интенсивно раскручивал эту историю, затем с легким разочарованием прибегнул к проверенной практике с арендами.

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В январе 2020-го юноша поехал в "Ризеспор", где встретил знакомых по УПЛ Николая Морозюка и Дениса Гармаша, однако даже присутствие соотечественников ничему не поспособствовало. Скромные 54 минуты — это весь задел на территории Суперлиги.

Богдан Бутко

Когда, куда и за сколько перешел: в феврале 2021-го в "Эрзурумспор" в аренду

Статистика: 10 матчей

Трофеи: —

В 2011-м Бутко заявил, что "Дарио Срна — не вечен, поэтому "Шахтер" удерживает его трансфер". По иронии судьбы, хорват "пережил" не одного фулбека, а сам Богдан превратился в пилигрима — примечательно, что и через десять лет оказался в труднопроизносимом "Эрзурумспоре".

Команда пыталась остаться в вышке и едва это не воплотила — накопила 40 очков, и до спасительной семнадцатой строчки не хватило буквально одного балла. Во всей этой трагедии Бутко выделили 707 минут.

Оларенважу Кайоде

Когда, куда и за сколько перешел: в 2019-2023 гг. в "Газишехир", "Сивасспор", "Умрание спор" (в аренду), "Генчлербирлиги" (свободным агентом)

Статистика: 144 матча, 35 голов, 14 результативных передач

Трофеи: —

Для кого-то может стать открытием, что Оларенважу Кайоде еще не так давно числился на балансе "горняков". А помните те громкие заголовки в стиле "в Украину едет футболист "Манчестер Сити"? Обидно, что нигериец не стоил выеденного яйца — будучи в сомнительных кондициях, прогнозируемо не протиснулся сквозь Жуниора Мораеса и Факундо Феррейру.

Не менее интересно, почему "Шахтер" не придумал, как продать Оларенважу при его крепких выступлениях в Суперлиге. С "Газишехиром" африканец финишировал восьмым, а "Сивасспору" помог квалифицироваться в Лигу Европы и Лигу конференций.

Ведь в 2022-ом Кайоде потерял свой пик, уменьшил требования, не понравился в "Умраниеспоре" и продолжил стагнацию в "Генчлербирлиги". Показательно, что ныне страйкер "пилит" во втором по знаковости дивизионе.

Тете

Когда, куда и за сколько перешел: в августе 2023-го в "Галатасарай" за 2,5 млн евро

Статистика: 45 матчей, 3 гола, 6 результативных передач

Трофеи: Суперлига (2023/24), Суперкубок Турции (2024)

Тете так порывался сбежать из "Шахтера", что вместо мюнхенской "Баварии", которая им когда-то интересовалась, взял и оказался в "Галатасарае". Бесспорно, один из самых талантливых бразильцев в истории дончан, похоже, имеет сомнительное окружение и агентов — казалось бы, с большими перспективами, сначала отправился в Суперлигу, а затем в "Панатинаикос", что, если честно, звучит, как приговор.

Когда украинская сторона постучала в дверь ФИФА с требованием компенсации, "львы" действительно выплатили часть — 2,5 млн евро. В то же время турки решили не держаться за Тете, поскольку на практике убедились — игрок, вокруг которого идут судебные споры, вообще-то не убедил и в статистике, и по манере игры. Маловато проделано работы.