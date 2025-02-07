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Бешикташ хочет подписать игрока Ювентуса, который сейчас играет в аренде

Турция

Итальянец выступает за "Лацио"

Бешикташ хочет подписать игрока Ювентуса, который сейчас играет в аренде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Николо Скира, "Бешикташ" стремится подписать левого защитника "Ювентуса" Луку Пеллегрини этой зимой. Однако итальянец должен остаться в "Лацио" до конца сезона из-за обязательного выкупа, прописанного в арендном соглашении между клубами. Выкуп активируется в конце сезона, и туринцы получат за игрока 4 миллиона евро.

Напомним, что в этом сезоне 25-летний футболист провел 21 матч за "Лацио" во всех турнирах, отдав 3 ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Пеллегрини в 3,5 миллиона евро.

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Бешикташ Лука Пеллегрини Ювентус
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Алексей Полищук
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