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Бешикташ хочет подписать игрока Ювентуса, который сейчас играет в аренде
Итальянец выступает за "Лацио"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Николо Скира, "Бешикташ" стремится подписать левого защитника "Ювентуса" Луку Пеллегрини этой зимой. Однако итальянец должен остаться в "Лацио" до конца сезона из-за обязательного выкупа, прописанного в арендном соглашении между клубами. Выкуп активируется в конце сезона, и туринцы получат за игрока 4 миллиона евро.
???? Excl. - #Besiktas want to sign Luca #Pellegrini, but the left fullback is obliged to stay at #Lazio until the end of the season because there is the issue the obligation to buy from #Juventus (triggered at the end of the season and #Juve will receive €4M). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 7, 2025
Напомним, что в этом сезоне 25-летний футболист провел 21 матч за "Лацио" во всех турнирах, отдав 3 ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Пеллегрини в 3,5 миллиона евро.
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