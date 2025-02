Бешикташ хочет подписать игрока Ювентуса, который сейчас играет в аренде

Как сообщает журналист Николо Скира, "Бешикташ" стремится подписать левого защитника "Ювентуса" Луку Пеллегрини этой зимой. Однако итальянец должен остаться в "Лацио" до конца сезона из-за обязательного выкупа, прописанного в арендном соглашении между клубами. Выкуп активируется в конце сезона, и туринцы получат за игрока 4 миллиона евро.

???? Excl. - #Besiktas want to sign Luca #Pellegrini, but the left fullback is obliged to stay at #Lazio until the end of the season because there is the issue the obligation to buy from #Juventus (triggered at the end of the season and #Juve will receive €4M). #transfers