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Лидер чемпионата Турции представил специальную форму. Фото
Красивая
Фото - Puma
Лидер чемпионата Турции представил специальную форму.
"Галатасарай" в сотрудничестве с Puma выпустили специальную форму.
По информации Footy Headlines, футболка преимущественно чёрного цвета с большими, тонкими, плотно прилегающими V-образными мотивами на передней части.
В центре футболки изображён лев.
"Всегда готов к бою. Дайте волю своему внутреннему льву с новой специальной майкой 2024/25", - написал "Галатасарай".
Karşınızda, 2024/25 Galatasaray Özel Forması.— PUMA Türkiye (@PUMATurkiye) February 8, 2025
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Introducing the 2024/25 @GalatasaraySK x @pumafootball Special Jersey. pic.twitter.com/EJcRdPbGQ0
Также на футболке присутствуют логотипы из металлического чёрного материала и разноцветные манжеты на рукавах, символизирующие цвета команды.
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Напомним, что "Галатасарай" сейчас лидирует в турецкой Суперлиге, опережая второй "Фенербахче" на шесть баллов.
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