Бешикташ вмешивается в переговоры между Барсой и Фенербахче

"Бешикташ" хочет арендовать Ансу Фати до конца этого сезона, сообщает AS.

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Ранее AS сообщал, что "Фенербахче" заинтересован в вингере "Барселоны" Ансу Фати. 22-летним испанцем заинтересовался сам Жозе Моуриньо, и "Бешикташ" также хочет подписать вингера на правах аренды, но не уверен в возможности осуществления полноценного трансфера.

Отмечается, что переговоры между клубами так и не состоялись, поэтому "Бешикташ" считает, что у него есть реальный шанс подписать вингера. Добавим, что зимнее трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.