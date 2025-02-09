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Бешикташ вмешивается в переговоры между Барсой и Фенербахче
Насчет Фати
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" хочет арендовать Ансу Фати до конца этого сезона, сообщает AS.
Ранее AS сообщал, что "Фенербахче" заинтересован в вингере "Барселоны" Ансу Фати. 22-летним испанцем заинтересовался сам Жозе Моуриньо, и "Бешикташ" также хочет подписать вингера на правах аренды, но не уверен в возможности осуществления полноценного трансфера.
Отмечается, что переговоры между клубами так и не состоялись, поэтому "Бешикташ" считает, что у него есть реальный шанс подписать вингера. Добавим, что зимнее трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.
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