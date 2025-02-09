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Бешикташ вмешивается в переговоры между Барсой и Фенербахче

Турция

Насчет Фати

Бешикташ вмешивается в переговоры между Барсой и Фенербахче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бешикташ" хочет арендовать Ансу Фати до конца этого сезона, сообщает AS.

Читайте такжеБарселона хочет подписать опытного игрока МЮ, но для этого каталонцам нужно продать своего вингера

Ранее AS сообщал, что "Фенербахче" заинтересован в вингере "Барселоны" Ансу Фати. 22-летним испанцем заинтересовался сам Жозе Моуриньо, и "Бешикташ" также хочет подписать вингера на правах аренды, но не уверен в возможности осуществления полноценного трансфера.

Отмечается, что переговоры между клубами так и не состоялись, поэтому "Бешикташ" считает, что у него есть реальный шанс подписать вингера. Добавим, что зимнее трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.

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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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