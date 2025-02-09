  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Матч Галатасарая в чемпионате Турции не был доигран: команда соперника ушла с поля посреди первого тайма
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Галатасарая в чемпионате Турции не был доигран: команда соперника ушла с поля посреди первого тайма

Турция

Дебютный гол в Суперлиге забил Альваро Мората

Матч Галатасарая в чемпионате Турции не был доигран: команда соперника ушла с поля посреди первого тайма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поединок 23 тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Адана Демирспором" в Стамбуле выдался очень скандальным. Команда гостей решила заблаговременно уйти с поля, из-за чего матч не был доигран.

Футболисты "Адана Демирспор" покинули поле на 32 минуте после того, как главный тренер команды Мустафа Алпер Авджи позвал своих подопечных. Он решил забрать команду в раздевалку.

Причиной этого могло стать решение арбитра на счет назначения пенальти на 11-й минуте встречи – его реализовал Альваро Мората.

Впоследствии "Галатасарай" также пошел в раздевалку. Матч был прерван.

Сейчас “желто-красные” находятся на лидерской позиции в чемпионате Турции. “Адана Демирспор” идет на 19 (последнем) месте с пятью очками за 21 проведенный матч. В том числе с нее сняли три зачетных пункта по решению федерации.

Альваро Мората забил дебютный гол в турецком чемпионате. 6 февраля он также отмечался за "Галатасарай", однако в поединке Кубка Турции. Он играет в Стамбуле на правах аренды из "Милана".

По теме
yellow-arrow
Сопко: Если в украинцев в Турции ничего не получится, то разговоры о том, что у нас игроки стоят миллионы, миллиарды – пустые, иллюзия
yellow-arrow
Бешикташ вмешивается в переговоры между Барсой и Фенербахче
yellow-arrow
Вопрос в цене. Трансфер Шапаренко в Трабзонспор вряд ли состоится – СМИ
Альваро Мората Галатасарай (Стамбул) Адана Демирспор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fanatik
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости