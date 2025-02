Матч Галатасарая в чемпионате Турции не был доигран: команда соперника ушла с поля посреди первого тайма

Поединок 23 тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Адана Демирспором" в Стамбуле выдался очень скандальным. Команда гостей решила заблаговременно уйти с поля, из-за чего матч не был доигран.

Футболисты "Адана Демирспор" покинули поле на 32 минуте после того, как главный тренер команды Мустафа Алпер Авджи позвал своих подопечных. Он решил забрать команду в раздевалку.

???????? Galatasaray's opponents Adana Demirspor have just decided to walk off the pitch midway through the first half and are refusing to play the match. (@cenkcnr) pic.twitter.com/9FAMb4snkM