Матч Галатасарая в чемпионате Турции не был доигран: команда соперника ушла с поля посреди первого тайма

Поединок 23 тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Адана Демирспором" в Стамбуле выдался очень скандальным. Команда гостей решила заблаговременно уйти с поля, из-за чего матч не был доигран.

Футболисты "Адана Демирспор" покинули поле на 32 минуте после того, как главный тренер команды Мустафа Алпер Авджи позвал своих подопечных. Он решил забрать команду в раздевалку.

???????? Galatasaray's opponents Adana Demirspor have just decided to walk off the pitch midway through the first half and are refusing to play the match. (@cenkcnr) pic.twitter.com/9FAMb4snkM — EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2025

Причиной этого могло стать решение арбитра на счет назначения пенальти на 11-й минуте встречи – его реализовал Альваро Мората.

Впоследствии "Галатасарай" также пошел в раздевалку. Матч был прерван.

Сейчас “желто-красные” находятся на лидерской позиции в чемпионате Турции. “Адана Демирспор” идет на 19 (последнем) месте с пятью очками за 21 проведенный матч. В том числе с нее сняли три зачетных пункта по решению федерации.

Альваро Мората забил дебютный гол в турецком чемпионате. 6 февраля он также отмечался за "Галатасарай", однако в поединке Кубка Турции. Он играет в Стамбуле на правах аренды из "Милана".