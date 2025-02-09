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На то он и особенный! Жозе Моуринью исполнил мечту фаната клуба

Турция
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Это фанату запомнится навсегда

На то он и особенный! Жозе Моуринью исполнил мечту фаната клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прославился хорошим поступком.

Клубный канал выложил видео, на котором турецкая команда едет в автобусе и Моуринью видит бежавшего за транспортом фаната.

Испанский тренер попросил водителя остановиться и пустил фаната внутрь. Команда попросила парня спеть что-нибудь.

Фанат показал заднюю крышку своего смартфона и спросил "А где Шиманськи?", на что Моуринью ответил "Давай, спой про Шиманськи". Фанат улыбнулся, а фраза развеселила футболистов.

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Тренер с парнем сделали совместное фото. После Моуринью сказал: "Любишь Шиманськи. Иди, поцелуй Шиманськи".

Парень не мог поверить и пошёл по салону попутно обнимая футболистов и делая с ними селфи. "Фенербахче" показали видео.

Напомним, сейчас "Фенербахче" в Чемпионате Турции занимает второе мест, отставая от "Галатасарая" на 3 балла. У лидера Чемпионата игра в запасе

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Источник:
Fenerbache
Опубликовал: Владислав Прийменко
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