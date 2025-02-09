Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На то он и особенный! Жозе Моуринью исполнил мечту фаната клуба
Это фанату запомнится навсегда
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прославился хорошим поступком.
Клубный канал выложил видео, на котором турецкая команда едет в автобусе и Моуринью видит бежавшего за транспортом фаната.
Испанский тренер попросил водителя остановиться и пустил фаната внутрь. Команда попросила парня спеть что-нибудь.
Фанат показал заднюю крышку своего смартфона и спросил "А где Шиманськи?", на что Моуринью ответил "Давай, спой про Шиманськи". Фанат улыбнулся, а фраза развеселила футболистов.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Тренер с парнем сделали совместное фото. После Моуринью сказал: "Любишь Шиманськи. Иди, поцелуй Шиманськи".
Парень не мог поверить и пошёл по салону попутно обнимая футболистов и делая с ними селфи. "Фенербахче" показали видео.
Напомним, сейчас "Фенербахче" в Чемпионате Турции занимает второе мест, отставая от "Галатасарая" на 3 балла. У лидера Чемпионата игра в запасе
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Шахтер – Зимбру 3:0. Уверенная победа украинцев
- Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца
- Шахтер – Зимбру Кишинев: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Суммы с шестью нулями. Известны зарплаты Сикана и Зубкова в Трабзонспоре
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены