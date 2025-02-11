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Галатасарай официально объявил о переходе звезды Лиги 1

Турция

Футболист присоединился к команде на правах аренды

Галатасарай официально объявил о переходе звезды Лиги 1

Фото - Galatasaray SK - x.com/GalatasaraySK

Новина українською

Турецкий "Галатасарай" официально объявил о подписании звездного полузащитника Лиги 1.

В соцсетях клуба сообщается, что 29-летний Пшемыслав Франковский из "Ланса" присоединился к команде на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа в размере 7 миллионов евро. "Желто-красные" заплатят французскому клубу один миллион за его аренду.

Полноценный контракт с футболистом сборной Польши будет рассчитан до лета 2028 года, если будет активирована опция выкупа. Известно, что Франковский может заработать более 5 миллионов евро за три следующих сезона в команде.

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Добавим, что в текущем сезоне Пшемыслав Франковский забил 5 голов и отдал две результативные передачи в 21 матче за клуб во всех турнирах. Всего на его счету 20 голов и 14 ассистов в 141 матче за "Ланс" с 2021 года.

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Галатасарай (Стамбул) Ланс
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Источник:
Galatasaray SK
Опубликовал: Андрей Журба
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