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Галатасарай официально объявил о переходе звезды Лиги 1
Футболист присоединился к команде на правах аренды
Фото - Galatasaray SK - x.com/GalatasaraySK
Турецкий "Галатасарай" официально объявил о подписании звездного полузащитника Лиги 1.
В соцсетях клуба сообщается, что 29-летний Пшемыслав Франковский из "Ланса" присоединился к команде на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа в размере 7 миллионов евро. "Желто-красные" заплатят французскому клубу один миллион за его аренду.
✍️ Przemysław Frankowski, Galatasaray’da! ????❤️ pic.twitter.com/6DEVxS5dGN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025
Полноценный контракт с футболистом сборной Польши будет рассчитан до лета 2028 года, если будет активирована опция выкупа. Известно, что Франковский может заработать более 5 миллионов евро за три следующих сезона в команде.
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Добавим, что в текущем сезоне Пшемыслав Франковский забил 5 голов и отдал две результативные передачи в 21 матче за клуб во всех турнирах. Всего на его счету 20 голов и 14 ассистов в 141 матче за "Ланс" с 2021 года.
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