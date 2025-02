"Икарди - GOAT". Моуринью подколол аргентинского форварда после выпада в свою сторону

Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди высмеял главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуриньо из-за его частых жалоб на судейство в турецкой Суперлиге.

В одной из сторис в Instagram аргентинец выложил фото "книги" с названием "Crying one" ("Плачущий) с лицом португальского специалиста.

???????????? Galatasaray striker Mauro Icardi posted a photo on Instagram directed at Fenerbahçe manager Jose Mourinho... "The Crying One" ???? pic.twitter.com/GIyEquCbu6

В ответ на это Моуринью заявил следующее:

Сегодня, 13 февраля, "Фенербахче" сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы против "Андерлехта", "Галатасарай" - с АЗ.

"Icardi is a goat, I refuse to comment on goats" ????



Fenerbahce boss Jose Mourinho responds to Galatasaray's Mauro Icardi who called him "the crying one" ???? pic.twitter.com/HKMMSt8ZeS