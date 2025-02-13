Благодаря украинцам. Трабзонспор установил клубный рекорд по трансферным тратам

Турецкий "Трабзонспор" этой зимой обновил свой клубный рекорд по затратам на покупку новых игроков в одно трансферное окно.

За зиму клуб потратил на трансферы 13,4 миллионов евро, и это абсолютный рекорд для "Трабзонспора" за всю его историю.

Дороже всего турецкому клубу обошлись два украинца – вингер Александр Зубков и центрофорвард Даниил Сикан, за каждого из которых "Трабзонспор" заплатил "Шахтеру" 6 миллионов евро.

Также турки за 1 миллион евро подписали из "Аяччо" 25-летнего французского центрхава Тима Жаболь-Фолькарелли, а еще 400 тысяч евро потратили на приобретение 27-летнего левого фулбека "Газишехира" Мустафы Эскихеллака.

Заработать же зимой "Трабзонспору" удалось 5,5 миллионов евро. Из них 3,5 миллиона было получено за 24-летнего левого фулбека Эрена Эрмалы, который ушел в "Галатасарай", а еще 2 миллиона – за 24-летнего центрхава Умута Гюнеша, проданного в "Башакшехир".