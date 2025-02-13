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Благодаря украинцам. Трабзонспор установил клубный рекорд по трансферным тратам

Турция
Обновлено

Клуб за зиму потратил рекордные 13,4 миллионов евро

Благодаря украинцам. Трабзонспор установил клубный рекорд по трансферным тратам

instagram.com/trabzonspor

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" этой зимой обновил свой клубный рекорд по затратам на покупку новых игроков в одно трансферное окно.

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За зиму клуб потратил на трансферы 13,4 миллионов евро, и это абсолютный рекорд для "Трабзонспора" за всю его историю.

Дороже всего турецкому клубу обошлись два украинца – вингер Александр Зубков и центрофорвард Даниил Сикан, за каждого из которых "Трабзонспор" заплатил "Шахтеру" 6 миллионов евро.

Также турки за 1 миллион евро подписали из "Аяччо" 25-летнего французского центрхава Тима Жаболь-Фолькарелли, а еще 400 тысяч евро потратили на приобретение 27-летнего левого фулбека "Газишехира" Мустафы Эскихеллака.

Заработать же зимой "Трабзонспору" удалось 5,5 миллионов евро. Из них 3,5 миллиона было получено за 24-летнего левого фулбека Эрена Эрмалы, который ушел в "Галатасарай", а еще 2 миллиона – за 24-летнего центрхава Умута Гюнеша, проданного в "Башакшехир".

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков Даниил Сикан
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Источник:
Taka Gazetesi
Опубликовал: Михаил Черныш
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