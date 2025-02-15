Турецкая федерация определила исход скандального матча

Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной ассоциации принял решение по скандальному матчу "Галатасарай" – "Адана Демирспор".

Гостевой команде присуждено техническое поражение за уход с поля. Кроме того, глава клуба получил месяц дисквалификации и штраф в размере 500 тыс. турецких лир.

Напомним, что в матче "Галатасарай" - "Адана Демирспор" гостевая команда ушла с поля в первом тайме. На 32-й минуте тренер подозвал футболистов к себе и увёл команду с поля.

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После решения "Адана Демирспор" занимает последнее 19-е место, набрав 3 очка в 23-х матчах. "Галатасарай" - лидер турнирной таблицы с 60-ю баллами.