Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соседи по турнирной таблице. Трабзонспор представил состав на матч против Газиантепа. Кто из украинцев сыграет?
Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор" представил состав на матч против "Газиантепа".
В составе "Трабзонспора" с первых минут вышло три украинских футболиста – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.
???? Gaziantep FK maçı ilk 11’imiz#TSvGFK@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/uv6Nt0Roiz— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 23, 2025
Защитник Арсений Батагов проводит 10-ю игру за "Трабзонспор". В предыдущих 9-ти играх он отметился голом.
Даниил Сикан сыграл 3 матча в новом клубе, Александр Зубков провёл два поединка. Результативными действиями украинцы не отмечались.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
До матча "Трабзонспор" занимает 12-е место. "Газиантеп" находится на строчку ниже. У обеих команд 29 очков.
Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени
Популярное сейчас
- Ассистент тренера Александрии подтвердил уход из клуба полузащитника сборной Украины
- Ястремская: Красные губы, безудержная энергия. Фото
- Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео
- Степаненко дебютировал в чемпионате Турции
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Паркер во втором раунде нокаутировал Баколе. Видео