Соседи по турнирной таблице. Трабзонспор представил состав на матч против Газиантепа. Кто из украинцев сыграет?

"Трабзонспор" представил состав на матч против "Газиантепа".

В составе "Трабзонспора" с первых минут вышло три украинских футболиста – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Защитник Арсений Батагов проводит 10-ю игру за "Трабзонспор". В предыдущих 9-ти играх он отметился голом.

Даниил Сикан сыграл 3 матча в новом клубе, Александр Зубков провёл два поединка. Результативными действиями украинцы не отмечались.

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До матча "Трабзонспор" занимает 12-е место. "Газиантеп" находится на строчку ниже. У обеих команд 29 очков.

Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени