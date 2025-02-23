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Трабзонспор с тремя украинцами в старте победил Газиантеп

Турция

Двое из них отметились ассистами

Трабзонспор с тремя украинцами в старте победил Газиантеп

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 25-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" победил "Газиантеп" со счетом 3:2. В старте вышло сразу трое украинцев, а двое из них отметились ассистами.

На второй добавленной минуте к первому тайму Арсений Батагов помог своей команде открыть счет, отдав ассист на Симона Банза. Через несколько минут после этого результативной передачей отметился Александр Зубков, который ассистировал на Эдина Вища. Во втором тайме Вища и Банза создали третий гол "Трабзонспора". Несмотря на то, что в конце второго тайма хозяева пропустили два гола, они отпраздновали победу и получение очередных трех очков.

Даниил Сикан, который играл в матче с самого начала, ушел с поля на 80-й минуте. А Батагов и Зубков провели все 90 минут в этом противостоянии.

Чемпионат Турции, 25-й тур
Трабзон. "Шенол Гюнеш"
"Трабзонспор" - "Газиантеп" 3:2
Голы: Банза (45+2, 58); Вища (45+6) — Гюлер (77); Максим (85)

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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