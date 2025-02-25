Жозе Моуринью обвиняют в расистских высказываниях после стамбульского дерби

Стамбульское дерби, которое завершилось со счетом 0:0, было прервано из-за многочисленных файеров на трибунах, несмотря на строгие меры безопасности - на игре работало около 30 тысяч полицейских. Арбитр Славко Винчич из Словении показал семь желтых карточек и вынужден был приостановить игру на 52-й минуте.

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После матча Моуринью похвалил Винчича, а также высказался относительно поведения тренерского штаба соперника.

"Весь их тренерский штаб прыгал, как обезьяны. Если бы матч обслуживал турецкий рефери, он бы сразу дал желтую карточку, и мне пришлось бы снимать игрока с поля уже на первой минуте", - сказал Жозе.

После этих слов "Галатасарай" выпустил официальное заявление с тегом #SayNoToRacism.

"С момента своего назначения в Турции тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью систематически делает пренебрежительные заявления в отношении турецкого народа. Сегодня его риторика вышла за пределы просто аморальных высказываний и превратилась в откровенно бесчеловечные комментарии. Мы официально заявляем о намерении инициировать уголовное производство в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью и подадим соответствующие жалобы в УЕФА и ФИФА. Также мы будем пристально следить за реакцией "Фенербахче", клуба, который заявляет о своих "высоких моральных ценностях", относительно позорного поведения их тренера. #SayNoToRacism", - пишется в заявлении.

Моуринью пока что не отреагировал на обвинения.