  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Жозе Моуринью обвиняют в расистских высказываниях после стамбульского дерби
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жозе Моуринью обвиняют в расистских высказываниях после стамбульского дерби

Турция

"Галатасарай" инициирует уголовное производство против тренера "Фенербахче"

Жозе Моуринью обвиняют в расистских высказываниях после стамбульского дерби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стамбульское дерби, которое завершилось со счетом 0:0, было прервано из-за многочисленных файеров на трибунах, несмотря на строгие меры безопасности - на игре работало около 30 тысяч полицейских. Арбитр Славко Винчич из Словении показал семь желтых карточек и вынужден был приостановить игру на 52-й минуте.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

После матча Моуринью похвалил Винчича, а также высказался относительно поведения тренерского штаба соперника.

"Весь их тренерский штаб прыгал, как обезьяны. Если бы матч обслуживал турецкий рефери, он бы сразу дал желтую карточку, и мне пришлось бы снимать игрока с поля уже на первой минуте", - сказал Жозе.

После этих слов "Галатасарай" выпустил официальное заявление с тегом #SayNoToRacism.

"С момента своего назначения в Турции тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью систематически делает пренебрежительные заявления в отношении турецкого народа. Сегодня его риторика вышла за пределы просто аморальных высказываний и превратилась в откровенно бесчеловечные комментарии.

Мы официально заявляем о намерении инициировать уголовное производство в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью и подадим соответствующие жалобы в УЕФА и ФИФА. Также мы будем пристально следить за реакцией "Фенербахче", клуба, который заявляет о своих "высоких моральных ценностях", относительно позорного поведения их тренера. #SayNoToRacism", - пишется в заявлении.

Моуринью пока что не отреагировал на обвинения.

По теме
yellow-arrow
Бывшая звезда Реала и Арсенала стал членом правящей в Турции партии
yellow-arrow
Трабзонспор с тремя украинцами в старте победил Газиантеп
yellow-arrow
Соседи по турнирной таблице. Трабзонспор представил состав на матч против Газиантепа. Кто из украинцев сыграет?
Фенербахче (Стамбул) Галатасарай (Стамбул) Жозе Моуринью
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Galatasaray
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости