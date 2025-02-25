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Альваро Мората: Я переходил в Милан ради Фонсеки

Турция

Нападающий рассказал, почему покинул клуб

Альваро Мората: Я переходил в Милан ради Фонсеки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Альваро Мората, нападающий и капитан сборной Испании, которая стала чемпионом Европы, дал интервью, в котором рассказал о своем непростом сезоне 2024/25. Летом он присоединился к "Милану" из "Атлетико", но уже в январе перебрался в "Галатасарай".

"Почему я покинул "Атлетико" ради "Милана"? На тот момент это было решение, которого требовали мои тело и разум. Иногда принимаешь решения, которые кажутся правильными или нет, но в конце концов, если оглянуться назад, я вижу, что болельщики меня в определенном смысле поняли.

После Евро в Испании ко мне стали относиться иначе, но это решения, которые приходится принимать. Я перешел в "Милан" ради тренера Фонсеки, который очень меня хотел, но за несколько месяцев проект, который казался одним, превратился в нечто совсем другое. Я больше не чувствовал себя комфортно, потому что пришел именно к Фонсеке", - пояснил Мората.

Форвард также рассказал о своей жизни в Турции.

"Я очень счастлив. Это опыт, который сначала казался необычным, но я открыл для себя замечательную страну, невероятный клуб и очень приветливых людей. Я люблю свою жизнь здесь и рад, что принял это решение", - сказал Мората.

Добавим, что 32-летний форвард уже сыграл в 4-х матчах за "Галатасарай" во всех турнирах, забив 2 гола.

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Альваро Мората Галатасарай (Стамбул) Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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Nevermore (Донецк)
25.02.2025 в 15:34
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Nevermore (Донецк)
25.02.2025 в 15:34
любовь?
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