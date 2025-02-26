Турецкий "Фенербахче" пытается удержать в команде своего основного форварда.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство клуба хочет сохранить 38-летнего Эдина Джеко в команде до 2026 года. Представители "Фенербахче" в ближайшее время встретятся с агентом боснийского футболиста для того, чтобы предложить его клиенту продление контракта на еще один сезон.

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Эдин Джеко присоединился к "Фенербахче" летом 2023 года на правах свободного агента. За этот период он забил 44 гола и отдал 17 ассистов в 84 матчах за стамбульский клуб во всех турнирах.