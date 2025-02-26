  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Фенербахче пытается удержать в команде своего основного форварда
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фенербахче пытается удержать в команде своего основного форварда

Турция

Его контракт по завершении этого сезона подходит к концу

Фенербахче пытается удержать в команде своего основного форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий "Фенербахче" пытается удержать в команде своего основного форварда.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство клуба хочет сохранить 38-летнего Эдина Джеко в команде до 2026 года. Представители "Фенербахче" в ближайшее время встретятся с агентом боснийского футболиста для того, чтобы предложить его клиенту продление контракта на еще один сезон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эдин Джеко присоединился к "Фенербахче" летом 2023 года на правах свободного агента. За этот период он забил 44 гола и отдал 17 ассистов в 84 матчах за стамбульский клуб во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Альваро Мората: Я переходил в Милан ради Фонсеки
yellow-arrow
Жозе Моуринью обвиняют в расистских высказываниях после стамбульского дерби
yellow-arrow
Бывшая звезда Реала и Арсенала стал членом правящей в Турции партии
Эдин Джеко Фенербахче (Стамбул)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости