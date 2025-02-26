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"Он не расист". Дрогба вступился за Моуриньо
Дидье высказался об обвинениях Моуринью в расизме
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Галатасарая" Дидье Дрогба выразил свою поддержку главному тренеру "Фенербахче" Жозе Моуринью, которого
"Любимый "Галатасарай"... Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную футболку, и как я люблю самый титулованный клуб Турции.
Мы все знаем, насколько страстным и горячим может быть соперничество, и мне посчастливилось ощутить это на себе.
Я видел последние комментарии о Жозе Моуринью. Поверьте мне, я знаю его уже 25 лет, и он не расист, и история (прошлая и недавняя) это доказывает.
Давайте сосредоточимся на наших матчах, поддержим наших блестящих львов и выиграем чемпионат, чтобы приблизиться к нашей 5-й звезде.
Как мой "папа" может быть расистом? Оставьте, ребята".
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