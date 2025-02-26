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"Он не расист". Дрогба вступился за Моуриньо

Турция

Дидье высказался об обвинениях Моуринью в расизме

"Он не расист". Дрогба вступился за Моуриньо

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Галатасарая" Дидье Дрогба выразил свою поддержку главному тренеру "Фенербахче" Жозе Моуринью, которого обвинили в расистских высказываниях.

"Любимый "Галатасарай"... Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную футболку, и как я люблю самый титулованный клуб Турции.

Мы все знаем, насколько страстным и горячим может быть соперничество, и мне посчастливилось ощутить это на себе.

Я видел последние комментарии о Жозе Моуринью. Поверьте мне, я знаю его уже 25 лет, и он не расист, и история (прошлая и недавняя) это доказывает.

Давайте сосредоточимся на наших матчах, поддержим наших блестящих львов и выиграем чемпионат, чтобы приблизиться к нашей 5-й звезде.

Как мой "папа" может быть расистом? Оставьте, ребята".

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