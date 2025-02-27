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Трабзонспор готов выкупить конкурента Сикана по позиции
Футболист в аренде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор" готов выкупить конкурента Даниила Сикана по позиции.
По информации журналиста BBC и ESPN Икрема Конура, турецкий клуб готов выкупить у "Браги" Симона Банзу, который сейчас играет за "Трабзонспор" на правах аренды.
Футболист также заинтересован продолжить карьеру в Турции.
Банза играет на позиции центрального нападающего, но может быть и оттянутым нападающим.
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Футболист сборной Конго присоединился к "Трабзонспору" на правах аренды в сентябре 2024 года и останется до конца сезона.
Контракт игрока с "Брагой" действителен до 2027 года. Стоимость Банзы по TransferMarkt составляет 15 млн евро.
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