Трабзонспор готов выкупить конкурента Сикана по позиции

"Трабзонспор" готов выкупить конкурента Даниила Сикана по позиции.

По информации журналиста BBC и ESPN Икрема Конура, турецкий клуб готов выкупить у "Браги" Симона Банзу, который сейчас играет за "Трабзонспор" на правах аренды.

Футболист также заинтересован продолжить карьеру в Турции.

Банза играет на позиции центрального нападающего, но может быть и оттянутым нападающим.

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Футболист сборной Конго присоединился к "Трабзонспору" на правах аренды в сентябре 2024 года и останется до конца сезона.

Контракт игрока с "Брагой" действителен до 2027 года. Стоимость Банзы по TransferMarkt составляет 15 млн евро.