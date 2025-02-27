Пропустит матчи против украинских футболистов. Стали известны сроки дисквалификации Жозе Моуриньо, - СМИ

Стали известны сроки дисквалификации тренера "Фенербахче" Жозе Моуриньо.

Сообщается, что тренер отстранён на 4 матча. Португальский специалист пропустит матчи против "Антальяспора", "Самсунспора", "Бодрумспора" и "Трабзонспора".

Вице-президент "Галатасарая" Ниязи Парусчиоглу вручил Жозе Моуриньо 42-ю поправку к дисциплинарным инструкциям Федерации футбола Турции (TFF).

"Мы категорически не принимаем эти слова, адресованные турецкому народу. Этот дискурс является откровенно дискриминационным, и именно по этой причине считается, что правильный способ обозначения TFF - это 42-я поправка.

Давайте не будем забывать, что тюркизм - это высшая идентичность для всех нас. Независимо от клуба, болельщиком которого мы являемся, мы должны действовать с таким сознанием." Он использовал свои заявления", - сказал Парусчиоглу.