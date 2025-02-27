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Пропустит матчи против украинских футболистов. Стали известны сроки дисквалификации Жозе Моуриньо, - СМИ

Турция

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Пропустит матчи против украинских футболистов. Стали известны сроки дисквалификации Жозе Моуриньо, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

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Стали известны сроки дисквалификации тренера "Фенербахче" Жозе Моуриньо.

Сообщается, что тренер отстранён на 4 матча. Португальский специалист пропустит матчи против "Антальяспора", "Самсунспора", "Бодрумспора" и "Трабзонспора".

Вице-президент "Галатасарая" Ниязи Парусчиоглу вручил Жозе Моуриньо 42-ю поправку к дисциплинарным инструкциям Федерации футбола Турции (TFF).

"Мы категорически не принимаем эти слова, адресованные турецкому народу. Этот дискурс является откровенно дискриминационным, и именно по этой причине считается, что правильный способ обозначения TFF - это 42-я поправка.

Давайте не будем забывать, что тюркизм - это высшая идентичность для всех нас. Независимо от клуба, болельщиком которого мы являемся, мы должны действовать с таким сознанием." Он использовал свои заявления", - сказал Парусчиоглу.

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Напомним, что после матча "Галатасарая" с "Фенербахче" Моуриньо обвинили в расистских высказываниях.

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Источник:
Ojogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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