Моуринью подал иск против Галатасарая из-за обвинений в расизме

Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", подал судебный иск против "Галатасарая" после того, как стамбульский клуб обвинил его в расистских высказываниях.

Моуринью через своих юристов подал иск на сумму 1 907 000 турецких лир против "Галатасарая" в связи с посягательством на личные права тренера. Эта сумма является символической, поскольку 1907 год - год основания "Фенербахче".

Напомним, что спор разгорелся после стамбульского дерби, состоявшегося в понедельник. "Галатасарай" обвинил Моуринью в расистских комментариях, но "Фенербахче" во вторник опубликовал заявление, в котором утверждал, что слова португальца были вырваны из контекста.