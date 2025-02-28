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Моуринью подал иск против Галатасарая из-за обвинений в расизме
Иск на сумму 1 907 000 турецких лир
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", подал судебный иск против "Галатасарая" после того, как стамбульский клуб обвинил его в расистских высказываниях.
Моуринью через своих юристов подал иск на сумму 1 907 000 турецких лир против "Галатасарая" в связи с посягательством на личные права тренера. Эта сумма является символической, поскольку 1907 год - год основания "Фенербахче".
Напомним, что спор разгорелся после стамбульского дерби, состоявшегося в понедельник. "Галатасарай" обвинил Моуринью в расистских комментариях, но "Фенербахче" во вторник опубликовал заявление, в котором утверждал, что слова португальца были вырваны из контекста.
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