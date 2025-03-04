Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эффектно. Моуринью "отомстил" Тоттенхэму за своё увольнение
Сам того не зная. Или знал
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью "отомстил" "Тоттенхэму" за своё увольнение.
Английский клуб заинтересовался 19-летним защитником "Фенербахче" Юсуфом Акчичеком. Футболист выходил в стартовом составе турецкого клуба на дерби против "Галатасарая", а на прошлой неделе – в Кубке Турции против "Газиантепа".
"Тоттенхэм" отправил скаута, чтобы понаблюдать за защитником в матче против "Антальяспора" в воскресенье. Но Моуринью не выпустил защитника на поле и оставил его на скамейке запасных. Поездка скаута была напрасной.
Английский клуб продолжит интересоваться защитником из-за проблем в обороне из-за травм.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Португальский тренер ранее говорил, что у не осталось чувств к "Тоттенхэму".
"Надеюсь, болельщики "Тоттенхэма" не поймут меня неправильно, но единственный клуб в моей карьере, к которому я до сих пор не испытываю глубоких чувств, — это "Тоттенхэм", - написал источник.
Напомним, Жозе Моуринью тренировал "Тоттенхэм" с ноября 2019 – апрель 2021 года.
Популярное сейчас
- Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
- Моуринью подал иск против Галатасарая из-за обвинений в расизме
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- "Их рвения хватило на один месяц". Рябоконь рассказал, как спонсоры бросили Диназ