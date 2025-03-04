Эффектно. Моуринью "отомстил" Тоттенхэму за своё увольнение

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью "отомстил" "Тоттенхэму" за своё увольнение.

Английский клуб заинтересовался 19-летним защитником "Фенербахче" Юсуфом Акчичеком. Футболист выходил в стартовом составе турецкого клуба на дерби против "Галатасарая", а на прошлой неделе – в Кубке Турции против "Газиантепа".

"Тоттенхэм" отправил скаута, чтобы понаблюдать за защитником в матче против "Антальяспора" в воскресенье. Но Моуринью не выпустил защитника на поле и оставил его на скамейке запасных. Поездка скаута была напрасной.

Английский клуб продолжит интересоваться защитником из-за проблем в обороне из-за травм.

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Португальский тренер ранее говорил, что у не осталось чувств к "Тоттенхэму".

"Надеюсь, болельщики "Тоттенхэма" не поймут меня неправильно, но единственный клуб в моей карьере, к которому я до сих пор не испытываю глубоких чувств, — это "Тоттенхэм", - написал источник.

Напомним, Жозе Моуринью тренировал "Тоттенхэм" с ноября 2019 – апрель 2021 года.