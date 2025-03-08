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Разница между командами 3 очка. Вышел ли Петрусенко в стартовом составе Антальяспора против Ризеспора?
Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В турецкой Суперлиге "Антальяспор" примет "Ризерспор".
Александр Петрусенко остался на скамейке запасных.
???? Çaykur Rizespor maçı ilk 11'imiz! #OnvoAntalyaspor pic.twitter.com/CtEJFaFH07— Onvo Antalyaspor (@Antalyaspor) March 8, 2025
В этом сезоне Александр Петрусенко сыграл 17 матчей в Суперлиге, в которых получил две жёлтые карточки – в гостевых матчах против "Ризеспора" и "Газишехира"
В стартовом составе украинец выходил в 12-ти матчах. Ещё в пяти – усиливал игру со скамейки запасных.
До матча "Антальяспор" занимает 13-е место с 30-ю очками. "Ризеспор" - восьмой с 33-мя баллами.
Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени.
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