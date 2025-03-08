Разница между командами 3 очка. Вышел ли Петрусенко в стартовом составе Антальяспора против Ризеспора?

В турецкой Суперлиге "Антальяспор" примет "Ризерспор".

Александр Петрусенко остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Александр Петрусенко сыграл 17 матчей в Суперлиге, в которых получил две жёлтые карточки – в гостевых матчах против "Ризеспора" и "Газишехира"

В стартовом составе украинец выходил в 12-ти матчах. Ещё в пяти – усиливал игру со скамейки запасных.

До матча "Антальяспор" занимает 13-е место с 30-ю очками. "Ризеспор" - восьмой с 33-мя баллами.

Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени.