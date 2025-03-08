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Трабзонспор сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата Турции. Кто из украинцев вышел в старте?

Турция

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени

Трабзонспор сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата Турции. Кто из украинцев вышел в старте?

instagram.com/trabzonspor

Новина українською

"Трабзонспор" сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата Турции – "Хатайспором".

В составе "Трабзонспора" с первых минут вышли защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан

Арсений Батагов сыграет в 12-м матче за турецкий клуб. На его счету гол и голевая передача. Для Александра Зубкова это четвёртый матч за "Трабзонспор". Он отдал голевую передачу.

Даниил Сикан сыграл в пяти матчах "Трабзонспора". Украинец ещё не отличался результативными действиями.

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До матча "Трабзонспор" занимает 10-е место с 32-мя баллами. "Хатайспор" - 18-й с 13-ю очками.

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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