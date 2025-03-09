Ключевой футболист Ювентуса может пропустить матч против Аталанты

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта может потерять еще одного важного футболиста перед матчем 28 тура чемпионата Италии против "Аталанты".

Как сообщает Sky Sport Italia, у Кенана Йылдыза было диагностировано расстройство желудка. Сначала он ожидался в стартовом составе, но теперь его участие под очень большим вопросом.

Источник получил информацию в субботу, в преддверии матча.У турецкого игрока немного времени до вечера воскресенья, чтобы восстановиться.

Добавим, что точно не сыграют против "Аталанты" Бремер, Кабаль, Франсишку Консейсау, Дуглас Луиз, Милик и Савона. Под вопросом также находится Вейга.

"Ювентус" примет бергамасков на своем поле сегодня, 9 марта. Матч начнется в 21:45.