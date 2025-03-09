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Ключевой футболист Ювентуса может пропустить матч против Аталанты
Проблема появилась в последний момент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта может потерять еще одного важного футболиста перед матчем 28 тура чемпионата Италии против "Аталанты".
Как сообщает Sky Sport Italia, у Кенана Йылдыза было диагностировано расстройство желудка. Сначала он ожидался в стартовом составе, но теперь его участие под очень большим вопросом.
Источник получил информацию в субботу, в преддверии матча.У турецкого игрока немного времени до вечера воскресенья, чтобы восстановиться.
Добавим, что точно не сыграют против "Аталанты" Бремер, Кабаль, Франсишку Консейсау, Дуглас Луиз, Милик и Савона. Под вопросом также находится Вейга.
"Ювентус" примет бергамасков на своем поле сегодня, 9 марта. Матч начнется в 21:45.
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