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Ключевой футболист Ювентуса может пропустить матч против Аталанты

Турция
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Ключевой футболист Ювентуса может пропустить матч против Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта может потерять еще одного важного футболиста перед матчем 28 тура чемпионата Италии против "Аталанты".

Как сообщает Sky Sport Italia, у Кенана Йылдыза было диагностировано расстройство желудка. Сначала он ожидался в стартовом составе, но теперь его участие под очень большим вопросом.

Источник получил информацию в субботу, в преддверии матча.У турецкого игрока немного времени до вечера воскресенья, чтобы восстановиться.

Добавим, что точно не сыграют против "Аталанты" Бремер, Кабаль, Франсишку Консейсау, Дуглас Луиз, Милик и Савона. Под вопросом также находится Вейга.

"Ювентус" примет бергамасков на своем поле сегодня, 9 марта. Матч начнется в 21:45.

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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Максим Кучер
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