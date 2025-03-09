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Будет ли присутствовать украинский след в матче Эюпспор - Коньяспор? Известен стартовый состав команды
Все-таки нет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 15:00 состоится матч Турецкой футбольной Суперлиги в рамках 27-го тура: "Эюпспор" – "Коньяспор".
В составе хозяев присутствует украинский полузащитник Тарас Степаненко, однако на этот матч он не попал – его имя отсутствует в заявке.
Tümosan Konyaspor karşısındaki ilk 11'imiz! ⏩#EYPvKNY pic.twitter.com/RvmrhebFN9— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) March 9, 2025
Напомним, украинец перешел в турецкий клуб первого февраля, за это время он принял участие в 4 играх, пока без результативных действий.
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Источник:eyupsporkulubu
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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