Будет ли присутствовать украинский след в матче Эюпспор - Коньяспор? Известен стартовый состав команды

Сегодня в 15:00 состоится матч Турецкой футбольной Суперлиги в рамках 27-го тура: "Эюпспор" – "Коньяспор".

В составе хозяев присутствует украинский полузащитник Тарас Степаненко, однако на этот матч он не попал – его имя отсутствует в заявке.

Напомним, украинец перешел в турецкий клуб первого февраля, за это время он принял участие в 4 играх, пока без результативных действий.