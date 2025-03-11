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С возвращением домой! Турецкий клуб, в котором играют три украинца объявил нового тренера

Турция

Клуб официально представил

С возвращением домой! Турецкий клуб, в котором играют три украинца объявил нового тренера

Фото - Trabzonspor

Новина українською

Турецкий клуб, в котором играют три украинца объявил нового тренера.

"Трабзонспор" объявил о назначении Фатиха Текке новым тренером клуба. Сроки контракта пока не сообщается. Ожидается, что соглашение действительно до 2029 года.

В тренерской карьере Текке возглавлял "Аланьяспор", "Истанбулспор", "Денислиспор", и "Бурсаспор". Также в течение месяца был помощником тренера в сборной Турции до 23 лет

Фатих Текке играл в "Трабзонспоре" с сезона 2002/03 по 2006/07. Он провёл 239 матчей, в которых забил 104 гола и отдал 36 голевых передач.

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Напомним, что за "Трабзонспор" играют украинский защитник Арсений Батагов, полузащитник Александр Зубков и нападающий Даниил Сикан.

Сейчас "Трабзонспор" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Трабзонспор (Трабзон)
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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