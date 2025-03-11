Турецкий "Галатасарай" работает над подписанием нового голкипера.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство стамбульского клуба на данный момент работает над подписанием нового вратаря в летнее трансферное окно.

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Ранее стало известно о том, что "желто-красные" активно рассматривают вариант с подписанием Иньяки Пеньи, поскольку 38-летний Фернандо Муслера собирается вернуться в Уругвай.

В этом сезоне Фернандо Муслера провел 7 "сухих" матчей в 34 поединках за клуб во всех турнирах.