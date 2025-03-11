  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Галатасарай работает над подписанием нового голкипера
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай работает над подписанием нового голкипера

Турция

Команду летом покинет легендарный вратарь

Галатасарай работает над подписанием нового голкипера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий "Галатасарай" работает над подписанием нового голкипера.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство стамбульского клуба на данный момент работает над подписанием нового вратаря в летнее трансферное окно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее стало известно о том, что "желто-красные" активно рассматривают вариант с подписанием Иньяки Пеньи, поскольку 38-летний Фернандо Муслера собирается вернуться в Уругвай.

В этом сезоне Фернандо Муслера провел 7 "сухих" матчей в 34 поединках за клуб во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
До миллиона не дотянул. Стала известна зарплата Степаненко в Турции
yellow-arrow
С возвращением домой! Турецкий клуб, в котором играют три украинца объявил нового тренера
yellow-arrow
Трабзонспор, за который играют три украинца, уволил авторитетного тренера
Галатасарай (Стамбул)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости