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Галатасарай работает над подписанием нового голкипера
Команду летом покинет легендарный вратарь
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Галатасарай" работает над подписанием нового голкипера.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство стамбульского клуба на данный момент работает над подписанием нового вратаря в летнее трансферное окно.
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Ранее стало известно о том, что "желто-красные" активно рассматривают вариант с подписанием Иньяки Пеньи, поскольку 38-летний Фернандо Муслера собирается вернуться в Уругвай.
В этом сезоне Фернандо Муслера провел 7 "сухих" матчей в 34 поединках за клуб во всех турнирах.
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