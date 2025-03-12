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Ключевой полузащитник Байера может оказаться в турецком клубе
Может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Гранит Джака играет ключевую роль в тактической схеме "Байера", предоставляя команде опыт и лидерство в центре поля. Однако его будущее в Германии не является гарантированным, поскольку "Галатасарай" активно интересуется швейцарцем.
"Галатасарай" стремится усилить состав опытными исполнителями, и Джака идеально соответствует этому профилю. Умение управлять темпом игры, физическая прочность и богатый международный опыт делают его приоритетной целью для турецкого гранда. Клуб готов предложить выгодную сделку, которая может устроить как самого футболиста, так и "Байер", если финансовая составляющая окажется привлекательной.
Хотя Хаби Алонсо продолжает рассчитывать на Джаку, риск потери игрового времени в будущем может заставить полузащитника задуматься над сменой клуба. Летнее трансферное окно станет ключевым в определении дальнейшей судьбы швейцарца.
Добавим, что в этом сезоне на счету Джаки 2 гола и 7 ассистов в 40 матчах за "Байер" во всех турнирах.
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