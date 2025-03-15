  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Осимхен: Я очень счастлив в Галатасарае
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осимхен: Я очень счастлив в Галатасарае

Турция
Обновлено

Контракта с неаполитанцами осталось не так уж и много

Осимхен: Я очень счастлив в Галатасарае

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, выступающий в аренде в составе "Галатасарая", прокомментировал свое будущее.

“Я очень счастлив в “Галатасарае”. Я люблю этот клуб. Я сосредоточен не на своем будущем, а на турецкой лиге. Я хочу выиграть титул с "Галой", – сказал нигериец.

Читайте такжеНаполи продаст своего звездного форварда летом - Источник

В текущем сезоне Осимхен провел 30 матчей в составе "желто-красных" во всех турнирах. На его счету 26 голов и пять ассистов.

В частности, в турецком чемпионате нигериец оформил 20 голов. Сейчас он лидирует в рейтинге бомбардиров Суперлиги. Также "Галатасарай" идет на первом месте. Отрыв от второго "Фенербахче" составляет 10 очков, но у соперника есть еще два матча в запасе.

Контракт Осимхена с "Наполи" рассчитан до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
На замену Пушичу. Шахтер якобы контактировал с молодым и сенсационным турецким тренером
yellow-arrow
Ключевой полузащитник Байера может оказаться в турецком клубе
yellow-arrow
Хоть Трабзонспор и проиграл. Зубков попал в символическую сборную тура чемпионата Турции
Галатасарай (Стамбул) Наполи Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости