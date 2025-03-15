Осимхен: Я очень счастлив в Галатасарае

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, выступающий в аренде в составе "Галатасарая", прокомментировал свое будущее.

“Я очень счастлив в “Галатасарае”. Я люблю этот клуб. Я сосредоточен не на своем будущем, а на турецкой лиге. Я хочу выиграть титул с "Галой", – сказал нигериец.

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В текущем сезоне Осимхен провел 30 матчей в составе "желто-красных" во всех турнирах. На его счету 26 голов и пять ассистов.

В частности, в турецком чемпионате нигериец оформил 20 голов. Сейчас он лидирует в рейтинге бомбардиров Суперлиги. Также "Галатасарай" идет на первом месте. Отрыв от второго "Фенербахче" составляет 10 очков, но у соперника есть еще два матча в запасе.

Контракт Осимхена с "Наполи" рассчитан до лета 2026 года.