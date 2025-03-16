Матч чемпионата Турции пройдет с украинцем в составе? Состав Эюпспор - Гезтепе

Сегодня в Турецкой Суперлиге пройдет матч 28 тура: "Эюпспор" в гостях сыграет против "Гезтепе" в 15:00.

Тарас Степаненко, играющий за "Эюпспор", будет отсутствовать в сегодняшней игре. Арда Туран не включил украинца в заявку.