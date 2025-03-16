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Матч чемпионата Турции пройдет с украинцем в составе? Состав Эюпспор - Гезтепе
Снова без Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Турецкой Суперлиге пройдет матч 28 тура: "Эюпспор" в гостях сыграет против "Гезтепе" в 15:00.
Тарас Степаненко, играющий за "Эюпспор", будет отсутствовать в сегодняшней игре. Арда Туран не включил украинца в заявку.
Göztepe karşısındaki ilk 11'imiz! ⏩#GÖZvEYP pic.twitter.com/3ya1tAjhdq— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) March 16, 2025
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