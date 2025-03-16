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Матч чемпионата Турции пройдет с украинцем в составе? Состав Эюпспор - Гезтепе

Турция

Снова без Степаненко

Матч чемпионата Турции пройдет с украинцем в составе? Состав Эюпспор - Гезтепе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в Турецкой Суперлиге пройдет матч 28 тура: "Эюпспор" в гостях сыграет против "Гезтепе" в 15:00.

Тарас Степаненко, играющий за "Эюпспор", будет отсутствовать в сегодняшней игре. Арда Туран не включил украинца в заявку.

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Тарас Степаненко Турция Гезтепе Эюпспор (Турция)
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Источник:
eyupsporkulubu
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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