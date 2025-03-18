Милота высшего уровня. Нападающий Галатасарая подарил свою куртку ребёнку после ухода со стадиона. Видео

Нападающий "Галатасарая" подарил свою куртку ребёнку после ухода со стадиона.

Покидая стадион, Виктор Осимхен увидел юного фаната, заблокированного охраной, на подходе к нему. Нападающий подозвал ребёнка к себе, обнял его и подарил свою куртку.

Мальчик расплакался от эмоций. Момент попал на видео.

¡El poder de un ídolo! ????????



???? Un joven fan, entre lágrimas, busca al delantero para mostrarle su admiración.

El como todo un campeón le da hasta su chaqueta.



???? No es solo fútbol, ¡es emoción pura! ⚽????#ComunicacionDigitalTv #galatasaray #Osimhen pic.twitter.com/1H6hk0Q59a — COMUNICACION DIGITAL TV (@CDigital15) March 17, 2025

В матче против "Антальяспора" Виктор Осимхен оформил хет-трик. Матч закончился со счётом 4:0.

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В этом сезоне нигерийский нападающий сыграл в чемпионате Турции 22 матча, в которых забил 20 голов и отдал 4 голевые передачи.