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Милота высшего уровня. Нападающий Галатасарая подарил свою куртку ребёнку после ухода со стадиона. Видео

Турция

В Турции он стал лучше

Милота высшего уровня. Нападающий Галатасарая подарил свою куртку ребёнку после ухода со стадиона. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Галатасарая" подарил свою куртку ребёнку после ухода со стадиона.

Покидая стадион, Виктор Осимхен увидел юного фаната, заблокированного охраной, на подходе к нему. Нападающий подозвал ребёнка к себе, обнял его и подарил свою куртку.

Мальчик расплакался от эмоций. Момент попал на видео.

В матче против "Антальяспора" Виктор Осимхен оформил хет-трик. Матч закончился со счётом 4:0.

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В этом сезоне нигерийский нападающий сыграл в чемпионате Турции 22 матча, в которых забил 20 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Галатасарай (Стамбул) Виктор Осимхен
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Источник:
La Stampa
Опубликовал: Владислав Прийменко
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