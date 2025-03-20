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Лидер Атлетика может продолжить карьеру в Турции

Турция

Клуб хочет соблазнить нападающего

Лидер Атлетика может продолжить карьеру в Турции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Иньяки Уильямс уже много лет является незаменимой фигурой для "Атлетика Бильбао". Однако в последнее время появились слухи о его будущем, ведь "Галатасарай" заинтересован в трансфере форварда.

Турецкий гранд рассматривает Уильямса как идеальное усиление атаки. В Стамбуле готовы предложить привлекательные финансовые условия как для самого игрока, так и для "Атлетика".

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В спортивном руководстве "Бильбао" позиция четкая: клуб не будет облегчать его уход, если сам футболист не захочет сменить команду. Его значение для "Бильбао" выходит за пределы статистики – он является лидером раздевалки и символом клубных ценностей.

Заинтересованность турецкого клуба реальна, однако убедить Уильямса на переход – сложная задача. Сейчас его верность клубу не вызывает сомнений. Только чрезвычайное предложение или неожиданное развитие событий могут изменить ситуацию.

Добавим, что в этом сезоне на счету 30-летнего игрока 10 голов и 9 ассистов в 40 матчах за "Атлетик" во всех турнирах.

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Атлетик (Бильбао) Галатасарай (Стамбул) Иньяки Уильямс
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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