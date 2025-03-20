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Жозе Моуринью хочет видеть в Фенербахче игрока Ромы

Турция

Могут воспользоваться ситуацией

Жозе Моуринью хочет видеть в Фенербахче игрока Ромы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянская "Рома" рискует потерять своего вратаря Миле Свилара, поскольку к нему растет интерес не только из Англии, но и со стороны турецкого "Фенербахче".

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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры между "Ромой" и вратарем зашли в тупик. На прошлой неделе римский клуб сделал первое предложение представителям Свилара — 1,6 миллиона евро + бонусы в год. Однако игрок считает это предложение далеким от своих требований и даже не сделал встречного предложения. Он недоволен условиями, из-за чего стороны пока далеки от сделки, хотя сам Свилар чувствует себя комфортно в Риме.

Жозе Моуринью, который работал с вратарем в "Роме", хочет видеть его в "Фенербахче". Турецкий клуб даже рассматривал вариант обмена между Свиларом и Домиником Ливаковичем, но пока это лишь идея, поскольку Моуринью продолжает следить за развитием ситуации.

Добавим, что в этом сезоне Свилар провел 42 матча за "Рому" во всех турнирах, пропустив 46 голов и 14 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Фенербахче (Стамбул) Рома (Италия) Жозе Моуринью Миле Свилар
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Алексей Полищук
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