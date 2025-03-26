Тренер Трабзонспора получил предложение посетить Россию, но вежливо отказал

47-летний турецкий специалист Фатиха Текке, который недавно принял "Трабзонспор", где играют три украинских легионеров – Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов, пригласили посетить Россию.

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Текке, который в свое время работал с "Зенитом", пригласили в Петербурге на 100-летие со дня основания питерского клуба, но Текке отказал, сославшись на занятость.

"Зенит" пригласил меня на празднование 100-летия клуба. Но, к сожалению, я не смогу приехать в Россию из-за своей работы в "Трабзонспоре". Мне было приятно получить от них это письмо, но я вежливо отказался. Как я всегда и везде говорю, "Зенит" навсегда останется в моем сердце как место, связанное с прекрасными воспоминаниями и великими достижениями", – заявил Текке.

Напомним, что в 2006-2009 годах Текке с "Зенитом" выиграл чемпионат и кубок Росии, а также Суперкубок УЕФА.