Сравнял счёт. Александр Зубков забил гол за Трабзонспор. Видео

Украинский вингер Александр Зубков забил гол за «Трабзонспор».

В матче против «Гезтепе», Зубков забил на 32-й минуте полсле передачи Эскихеллача. Этот гол сравнял счёт и стал вторым для украинца в Суперлиге.

Также у Зубкова есть голевая передача в лиге.

Видео гола:

ЗУБКОВ!!! Другий гол українця в Суперлізі pic.twitter.com/9fFRcwuqBw — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 29, 2025

Напомним, что сегодня в запасе есть Даниил Сикан. Арсений Батагов не попал в заявку из-за болезни.