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Сравнял счёт. Александр Зубков забил гол за Трабзонспор. Видео

Турция

Второй гол украинца

Сравнял счёт. Александр Зубков забил гол за Трабзонспор. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер Александр Зубков забил гол за «Трабзонспор».

В матче против «Гезтепе», Зубков забил на 32-й минуте полсле передачи Эскихеллача. Этот гол сравнял счёт и стал вторым для украинца в Суперлиге.

Также у Зубкова есть голевая передача в лиге.

Видео гола:

Напомним, что сегодня в запасе есть Даниил Сикан. Арсений Батагов не попал в заявку из-за болезни.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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