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Сравнял счёт. Александр Зубков забил гол за Трабзонспор. Видео
Второй гол украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер Александр Зубков забил гол за «Трабзонспор».
В матче против «Гезтепе», Зубков забил на 32-й минуте полсле передачи Эскихеллача. Этот гол сравнял счёт и стал вторым для украинца в Суперлиге.
Также у Зубкова есть голевая передача в лиге.
Видео гола:
ЗУБКОВ!!! Другий гол українця в Суперлізі pic.twitter.com/9fFRcwuqBw— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 29, 2025
Напомним, что сегодня в запасе есть Даниил Сикан. Арсений Батагов не попал в заявку из-за болезни.
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Источник:Trabzonspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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