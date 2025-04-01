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Фенербахче нацелился на выкуп арендованного защитника
Заинтересован главный тренер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" нацелился на выкуп арендованного защитника.
Турецкий клуб хочет выкупить у "ПСЖ" Милана Шкриньяра. В футболисте заинтересован тренер Жозе Моуринью. Клубы уже провели переговоры. "Фенербахче" предложил за футболиста 10 млн евро.
По словам источника, в борьбе за Шкриньяра лидирует турецкий клуб. Также есть интерес со стороны английского "Тоттенхэма", но конкретных предложений не поступало.
В этом сезоне Милан Шкриньяр сыграл 13 матчей за "Фенербахче" во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя голевыми передачами.
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Аренда футболиста с "ПСЖ" действительна до 30 июня 2025 года.
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