"Фенербахче" нацелился на выкуп арендованного защитника.

Турецкий клуб хочет выкупить у "ПСЖ" Милана Шкриньяра. В футболисте заинтересован тренер Жозе Моуринью. Клубы уже провели переговоры. "Фенербахче" предложил за футболиста 10 млн евро.

По словам источника, в борьбе за Шкриньяра лидирует турецкий клуб. Также есть интерес со стороны английского "Тоттенхэма", но конкретных предложений не поступало.

В этом сезоне Милан Шкриньяр сыграл 13 матчей за "Фенербахче" во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя голевыми передачами.

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Аренда футболиста с "ПСЖ" действительна до 30 июня 2025 года.