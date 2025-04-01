  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Фенербахче нацелился на выкуп арендованного защитника
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фенербахче нацелился на выкуп арендованного защитника

Турция

Заинтересован главный тренер

Фенербахче нацелился на выкуп арендованного защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" нацелился на выкуп арендованного защитника.

Турецкий клуб хочет выкупить у "ПСЖ" Милана Шкриньяра. В футболисте заинтересован тренер Жозе Моуринью. Клубы уже провели переговоры. "Фенербахче" предложил за футболиста 10 млн евро.

По словам источника, в борьбе за Шкриньяра лидирует турецкий клуб. Также есть интерес со стороны английского "Тоттенхэма", но конкретных предложений не поступало.

В этом сезоне Милан Шкриньяр сыграл 13 матчей за "Фенербахче" во всех турнирах, в которых отметился голом и двумя голевыми передачами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Аренда футболиста с "ПСЖ" действительна до 30 июня 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Известно, какой клуб ведет переговоры по трансферу Н'Голо Канте
yellow-arrow
Александр Зубков и Даниил Сикан сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции. Какие оценки получили украинцы?
yellow-arrow
Сравнял счёт. Александр Зубков забил гол за Трабзонспор. Видео
Фенербахче (Стамбул) Милан Шкриньяр “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calcio News 24
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости