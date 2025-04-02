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Трабзонспор с украинскими футболистами играет в Кубке Турции. Кто вышел с первых минут?

Турция

Матч начался в 17:45 по киевскому времени

Трабзонспор с украинскими футболистами играет в Кубке Турции. Кто вышел с первых минут?

trt haber

Новина українською

"Трабзонспор" с украинскими футболистами играет в Кубке Турции против "Бодрумспора".

Нападающие Александр Зубков и Даниил Сикан вышли в стартовом составе. Украинский защитник Арсений Батагов не попал в заявку.

"Трабзонспор" в 1/8 финала разгромил "Ризеспор" со счётом 5:2. "Бодрумспор" оказался сильнее "Сивасспора" (1:0).

Для Александра Зубкова и Даниила Сикана это третий матч в Кубке Турции. Сикан также отметился в турнире голевой передачей.

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На момент написания новости, команды играют 2:2.

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Трабзонспор (Трабзон) Кубок Турции Александр Зубков Даниил Сикан
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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