Трабзонспор с украинскими футболистами играет в Кубке Турции. Кто вышел с первых минут?

"Трабзонспор" с украинскими футболистами играет в Кубке Турции против "Бодрумспора".

Нападающие Александр Зубков и Даниил Сикан вышли в стартовом составе. Украинский защитник Арсений Батагов не попал в заявку.

"Трабзонспор" в 1/8 финала разгромил "Ризеспор" со счётом 5:2. "Бодрумспор" оказался сильнее "Сивасспора" (1:0).

Для Александра Зубкова и Даниила Сикана это третий матч в Кубке Турции. Сикан также отметился в турнире голевой передачей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На момент написания новости, команды играют 2:2.