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Трабзонспор с украинскими футболистами играет в Кубке Турции. Кто вышел с первых минут?
Матч начался в 17:45 по киевскому времени
trt haber
"Трабзонспор" с украинскими футболистами играет в Кубке Турции против "Бодрумспора".
Нападающие Александр Зубков и Даниил Сикан вышли в стартовом составе. Украинский защитник Арсений Батагов не попал в заявку.
???? Sipay Bodrum FK maçı ilk 11’imiz#TSvBDR@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/d81hKK2fDf— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 2, 2025
"Трабзонспор" в 1/8 финала разгромил "Ризеспор" со счётом 5:2. "Бодрумспор" оказался сильнее "Сивасспора" (1:0).
Для Александра Зубкова и Даниила Сикана это третий матч в Кубке Турции. Сикан также отметился в турнире голевой передачей.
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На момент написания новости, команды играют 2:2.
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