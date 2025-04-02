Красота. Зубков вывел Трабзонспор вперёд в Кубке Турции. Видео гола

Александр Зубков забил гол за "Трабзонспор" в матче Кубка Турции.

Украинский нападающий принял мяч на фланге, вбежал в штрафную "Бодрумспора" и красиво закатил мяч в ворота.

Зубков в экстра-тайме вывел хозяев поля вперёд. Видео гола:

Oleksandr Zubkov’un golüyle Sipay Bodrum FK karşısında 3-2 öne geçiyoruz!#TSvBDRpic.twitter.com/nb0331UgiW — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 2, 2025

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Это первый гол украинца в Кубке Турции и третий гол во всех турнирах за турецкий клуб.