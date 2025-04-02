Зубков устроил праздник. Трабзонспор прошёл в полуфинал Кубка Турции. Как сыграли украинские футболисты

"Трабзонспор" прошёл в полуфинал Кубка Турции.

Александр Зубков и Даниил Сикан вышли с первых минут. Арсений Батагов не был заявлен на этот матч.

В первом тайме команды нанесли по два удара по воротам друг-друга и они оказались результативными. Правда, хозяева ударили ещё дважды мимо. К концу тайма счёт был 2:2.

Тренер Фатих Текке не выпустил Данила Сикана на второй тайм. Он сделал замену на Мухаммеда Чама. Зубков остался на поле. Команды продолжали бить по воротам. Но голов уже не было.

Но были удаления. На 79-й минуте за грубую игру вторую жёлтую получил полузащитник гостей Фреди. Это же участь настигла спустя 10 минут полузащитника "Трабзонспора" Окайа Йокушлу. Ничейный результат, и матч перешёл в экстра-таймы.

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На 98-й минуте "Трабзонспор" благодаря голу Александра Зубкова вышел вперёд. Тренеры стали делать замены. На 106-й минуте украинец ушёл с поля.

Спустя 3 минуты "Трабзонспор" остался вдевятеросм – вторую жёлтую карточку получил полузащитник Батиста Менди.

Команда с украинскими футболистами выгрызла путёвку в полуфинал. Соперник определится в паре "Бешикташ" - "Гезтепе".