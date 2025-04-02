  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Зубков устроил праздник. Трабзонспор прошёл в полуфинал Кубка Турции. Как сыграли украинские футболисты
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зубков устроил праздник. Трабзонспор прошёл в полуфинал Кубка Турции. Как сыграли украинские футболисты

Турция

Матч оказался с интригой

Зубков устроил праздник. Трабзонспор прошёл в полуфинал Кубка Турции. Как сыграли украинские футболисты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Трабзонспор" прошёл в полуфинал Кубка Турции.

Александр Зубков и Даниил Сикан вышли с первых минут. Арсений Батагов не был заявлен на этот матч.

В первом тайме команды нанесли по два удара по воротам друг-друга и они оказались результативными. Правда, хозяева ударили ещё дважды мимо. К концу тайма счёт был 2:2.

Тренер Фатих Текке не выпустил Данила Сикана на второй тайм. Он сделал замену на Мухаммеда Чама. Зубков остался на поле. Команды продолжали бить по воротам. Но голов уже не было.

Но были удаления. На 79-й минуте за грубую игру вторую жёлтую получил полузащитник гостей Фреди. Это же участь настигла спустя 10 минут полузащитника "Трабзонспора" Окайа Йокушлу. Ничейный результат, и матч перешёл в экстра-таймы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 98-й минуте "Трабзонспор" благодаря голу Александра Зубкова вышел вперёд. Тренеры стали делать замены. На 106-й минуте украинец ушёл с поля.

Спустя 3 минуты "Трабзонспор" остался вдевятеросм – вторую жёлтую карточку получил полузащитник Батиста Менди.

Команда с украинскими футболистами выгрызла путёвку в полуфинал. Соперник определится в паре "Бешикташ" - "Гезтепе".

По теме
yellow-arrow
Красота. Зубков вывел Трабзонспор вперёд в Кубке Турции. Видео гола
yellow-arrow
Трабзонспор с украинскими футболистами играет в Кубке Турции. Кто вышел с первых минут?
yellow-arrow
Турецкое издание разочаровано трансфером Сикана
Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости