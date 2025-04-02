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Зубков помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Турции. Трабзонспор - Бодрум 3:2. Обзор матча и видео голов

Турция

Обзор матча

Зубков помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Турции. Трабзонспор - Бодрум 3:2. Обзор матча и видео голов

trt haber

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В четвертьфинале Кубка Турции "Трабзонспор" победил "Бодрум" со счетом 3:2.

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Матч был напряженным, с 4 голами в первом тайме и тремя удалениями во втором. Александр Зубков забил решающий мяч, выведя "Трабзонспор" в полуфинал.

Кубок Турции. Четвертьфинал
"Трабзонспор" - "Бодрум" - 3:2
Голы: Банза 3', Эскихеллач 22', Зубков 98' - Сулейманов 15', Барди 20'

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