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Зубков помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Турции. Трабзонспор - Бодрум 3:2. Обзор матча и видео голов
Обзор матча
trt haber
В четвертьфинале Кубка Турции "Трабзонспор" победил "Бодрум" со счетом 3:2.
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Матч был напряженным, с 4 голами в первом тайме и тремя удалениями во втором. Александр Зубков забил решающий мяч, выведя "Трабзонспор" в полуфинал.
Кубок Турции. Четвертьфинал
"Трабзонспор" - "Бодрум" - 3:2
Голы: Банза 3', Эскихеллач 22', Зубков 98' - Сулейманов 15', Барди 20'
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