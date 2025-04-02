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Моуриньо схватил за нос тренера команды соперника после матча Кубка Турции. Фото, видео
И такое случается
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо схватил за нос тренера команды соперника после матча Кубка Турции.
В трансляцию попал момент, где португальский тренер схватил за лицо тренера "Галатасарая". Окан Гурук упал на газон, держась за нос. Подбежал персонал клуба, а Моуринью начали выводить с поля.
Видео:
Моур у своєму стилі pic.twitter.com/Jar8RpE2Xa— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 2, 2025
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"Галатасарай" прошел „Фенербахче“ со счетом 1:2 и прошел дальше. В полуфинале футболисты встретятся с "Коньяспором".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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