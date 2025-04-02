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Моуриньо схватил за нос тренера команды соперника после матча Кубка Турции. Видео

Турция
Обновлено

И такое случается

Моуриньо схватил за нос тренера команды соперника после матча Кубка Турции. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо схватил за нос тренера команды соперника после матча Кубка Турции.

В трансляцию попал момент, где португальский тренер схватил за лицо тренера "Галатасарая". Окан Гурук упал на газон, держась за нос. Подбежал персонал клуба, а Моуринью начали выводить с поля.

Видео:

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"Галатасарай" прошел „Фенербахче“ со счетом 1:2 и прошел дальше. В полуфинале футболисты встретятся с "Коньяспором".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
03.04.2025 в 00:18
Він хтів втерти носа цьому шмаркачеві ,а той впав як янукович від яйця
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
03.04.2025 в 00:18
Він хтів втерти носа цьому шмаркачеві ,а той впав як янукович від яйця
Ответить
0
0

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