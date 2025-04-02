Моуриньо схватил за нос тренера команды соперника после матча Кубка Турции. Видео

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо схватил за нос тренера команды соперника после матча Кубка Турции.

В трансляцию попал момент, где португальский тренер схватил за лицо тренера "Галатасарая". Окан Гурук упал на газон, держась за нос. Подбежал персонал клуба, а Моуринью начали выводить с поля.

Видео:

Моур у своєму стилі pic.twitter.com/Jar8RpE2Xa — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 2, 2025

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"Галатасарай" прошел „Фенербахче“ со счетом 1:2 и прошел дальше. В полуфинале футболисты встретятся с "Коньяспором".