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Несколько удалений и дубль Осимхена. Фенербахче – Галатасарай 1:2. Видео голов и обзор матча

Турция

Горячий поединок

Несколько удалений и дубль Осимхена. Фенербахче – Галатасарай 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Галатасарай" оказался сильнее "Фенербахче" в четвертьфинальной игре Кубка Турции.

Выход в следующий раунд турнира "львам" обеспечил Виктор Осимхен.

Стоит отметить, что в компенсированное ко второму тайму время арбитр выписал четыре красные карточки. Одну из них перед собой увидел наставник "Фенера" Жозе Моуринью, который схватил за нос тренера команды соперника.

Кубок Турции. 1/4 финала.

Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу".

"Фенербахче" – "Галатасарай" 1:2

Голы: Шиманьский, 45+2 – Осимхен, 10, 27 (пен)

Удаления: Яндаш, 90+2, Моуринью, 90+16 – Б. Йылмаз, 90+2, Демирбай, 90+2

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Фенербахче (Стамбул) Кубок Турции Галатасарай (Стамбул) обзор Виктор Осимхен Жозе Моуринью
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