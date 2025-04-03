Несколько удалений и дубль Осимхена. Фенербахче – Галатасарай 1:2. Видео голов и обзор матча

"Галатасарай" оказался сильнее "Фенербахче" в четвертьфинальной игре Кубка Турции.

Выход в следующий раунд турнира "львам" обеспечил Виктор Осимхен.

Стоит отметить, что в компенсированное ко второму тайму время арбитр выписал четыре красные карточки. Одну из них перед собой увидел наставник "Фенера" Жозе Моуринью, который схватил за нос тренера команды соперника.

Кубок Турции. 1/4 финала.

Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу".

"Фенербахче" – "Галатасарай" 1:2

Голы: Шиманьский, 45+2 – Осимхен, 10, 27 (пен)

Удаления: Яндаш, 90+2, Моуринью, 90+16 – Б. Йылмаз, 90+2, Демирбай, 90+2