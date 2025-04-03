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Несколько удалений и дубль Осимхена. Фенербахче – Галатасарай 1:2. Видео голов и обзор матча
Горячий поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" оказался сильнее "Фенербахче" в четвертьфинальной игре Кубка Турции.
Выход в следующий раунд турнира "львам" обеспечил Виктор Осимхен.
Стоит отметить, что в компенсированное ко второму тайму время арбитр выписал четыре красные карточки. Одну из них перед собой увидел наставник "Фенера"
Кубок Турции. 1/4 финала.
Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу".
"Фенербахче" – "Галатасарай" 1:2
Голы: Шиманьский, 45+2 – Осимхен, 10, 27 (пен)
Удаления: Яндаш, 90+2, Моуринью, 90+16 – Б. Йылмаз, 90+2, Демирбай, 90+2
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