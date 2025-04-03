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Моуринью могут дисквалифицировать до конца сезона после матча против Галатасарая

Турция

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Моуринью могут дисквалифицировать до конца сезона после матча против Галатасарая

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью может получить дисквалификацию на 10 матчей.

После матча с "Галатасараем", португальский тренер схватил за нос Окана Бурука и тот упал на газон. За это Моуринью получил красную карточку.

Теперь специалист ждёт вердикт по наказанию. Моуринью, скорее всего, получит дисквалификацию на 1-3 матча, если щипок за нос будет признан "неспортивным поведением".

Если же поведение Моуринью будет расценено как "нападение", Дисциплинарный комитет ФИФА рекомендует дисквалифицировать его на 5-10 матчей или на 45-90 дней.

"Фенербахче" осталось сыграть 9 матчей.

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Напомним, что сейчас "Фенербахче" занимает второе место, отставая на 6 баллов от "Галатасарая", но с игрой в запасе.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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