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"Мы сведем вас с ума". Галатасарай опубликовал провокационный мультфильм о тренере Фенербахче
Галатасарай разжигает соперничество
Getty Images/Global Images Ukraine
После победы над "Фенербахче" в четвертьфинале Кубка Турции "Галатасарай" решил еще больше разжечь соперничество, выпустив провокационный мультфильм.
На официальной странице клуба в X появился короткий анимационный ролик, главным героем которого стал Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче". В мультфильме португальский специалист сначала жалуется на судейство на пресс-конференции, а затем его преследуют кошмары о "Галатасарае".
"Галатасарай" сведет вас с ума", - подписал клуб пост с мультфильмом.
Galatasaray delirtir. pic.twitter.com/8EzHuxgq4e— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025
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