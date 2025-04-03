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"Мы сведем вас с ума". Галатасарай опубликовал провокационный мультфильм о тренере Фенербахче

Турция

Галатасарай разжигает соперничество

"Мы сведем вас с ума". Галатасарай опубликовал провокационный мультфильм о тренере Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

После победы над "Фенербахче" в четвертьфинале Кубка Турции "Галатасарай" решил еще больше разжечь соперничество, выпустив провокационный мультфильм.

На официальной странице клуба в X появился короткий анимационный ролик, главным героем которого стал Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче". В мультфильме португальский специалист сначала жалуется на судейство на пресс-конференции, а затем его преследуют кошмары о "Галатасарае".

"Галатасарай" сведет вас с ума", - подписал клуб пост с мультфильмом.

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