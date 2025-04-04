Турция
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Хет-трик Ромуло. Бешикташ - Гёзтепе 1:3. Видео голов и обзор матча
Определился соперник клуба украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" уступил "Гёзтепе" в домашней игре в рамках четвертьфинала кубка Турции.
На 30-й минуте "черные орлы" открыли счет, но также вскоре остались и в меньшинстве. После этого гости забили сопернику три безответных гола - хет-триком отличился Ромуло Кардозо.
В полуфинале турнира "Гёзтепе" сыграет против "Трабзонспора".
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Кубок Турции. 1/4 финала
"Бешикташ" – "Гёзтепе" – 1:3
Голы: Мучи, 30 – Ромуло, 38, 79 (пенальти), 81
Удаления: Сануч, 36
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