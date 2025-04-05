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Антальяспор, в котором играет Петрусенко, принимает третье место турецкой Суперлиги. Сыграет ли украинец с первых минут?
Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Антальяспор", в котором играет украинский полузащитник Александр Петрусенко, принимает "Самсунспор".
Украинский футболист остался на скамейке запасных.
???? Reeder Samsunspor maçı ilk 11'imiz! #OnvoAntalyaspor pic.twitter.com/TOF3WShQH2— Onvo Antalyaspor (@Antalyaspor) April 5, 2025
В этом сезоне в Суперлиге Александр Петрусенко сыграл 18 матчей, в которых результативными действиями не отметился. В 12-ти матчах украинец выходил с первых минут.
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До матча "Антальяспор" занимает 11-е место с 36-ю баллами, "Самсунспор" - третий с 51-м баллом.
Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени.
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