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Антальяспор, в котором играет Петрусенко, принимает третье место турецкой Суперлиги. Сыграет ли украинец с первых минут?

Турция

Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени

Антальяспор, в котором играет Петрусенко, принимает третье место турецкой Суперлиги. Сыграет ли украинец с первых минут?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Антальяспор", в котором играет украинский полузащитник Александр Петрусенко, принимает "Самсунспор".

Украинский футболист остался на скамейке запасных.

В этом сезоне в Суперлиге Александр Петрусенко сыграл 18 матчей, в которых результативными действиями не отметился. В 12-ти матчах украинец выходил с первых минут.

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До матча "Антальяспор" занимает 11-е место с 36-ю баллами, "Самсунспор" - третий с 51-м баллом.

Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени.

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Антальяспор (Анталья) Александр Петрусенко
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Источник:
Antalyaspor
Опубликовал: Владислав Прийменко
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