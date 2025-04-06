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Моуринью узнал о своем наказании за выходку в Кубке Турции
Особенному дали время, чтобы успокоиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Турции дисквалифицировала наставника "Фенербахче" Жозе Моуриньо на 3 встречи. Запрет распространяется на посещение раздевалки и пребывание на тренерской скамье. Причиной стало поведение португальского специалиста, схватившего за нос коллегу из "Галатасарая" Окана Бурука в поединке Кубка Турции.
Также экс-тренера "Манчестер Юнайтед" и "Ромы" оштрафовали на 292 500 турецких лир, что эквивалентно примерно 7 699 долларам.
"Фенербахче" в таблице местной Суперлиги занимает второе место. Первое место удерживает "Галатасарай" с отрывом в 6 очков.
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