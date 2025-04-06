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Степаненко в очередной раз пропустит игру Эюпспора? Дело в игроке или недоверие тренера

Турция

В чем же дело?

Степаненко в очередной раз пропустит игру Эюпспора? Дело в игроке или недоверие тренера

instagram.com/eyupsporkulubu

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Сегодня "Эюпспор" сыграет против "Хатайспора", однако для украинских болельщиков стал заметным момент, что в который раз украинский полузащитник Тарас Степаненко попал вне заявки на игру.

Последний раз бывший игрок "Шахтера" играл за турецкую команду 30 марта против "Газишехира", тогда Степаненко отыграл 59 минут и отправился на скамейку, после 35-летний украинец отсутствовал в матчах турецкой лиги.

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По информации Transfermarkt, у Степаненко повреждения, но какого именно характера неизвестно. Также футбольный портал сообщает, что Степаненко имеет дефицит тренировочной практики.

Напомним, что за все время пребывания в "Эюпспоре" Степаненко сыграл в 4 матчах без результативных действий.

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Тарас Степаненко Эюпспор (Турция)
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Источник:
transfermarkt
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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