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Степаненко в очередной раз пропустит игру Эюпспора? Дело в игроке или недоверие тренера
В чем же дело?
instagram.com/eyupsporkulubu
Сегодня "Эюпспор" сыграет против "Хатайспора", однако для украинских болельщиков стал заметным момент, что в который раз украинский полузащитник Тарас Степаненко попал вне заявки на игру.
Последний раз бывший игрок "Шахтера" играл за турецкую команду 30 марта против "Газишехира", тогда Степаненко отыграл 59 минут и отправился на скамейку, после 35-летний украинец отсутствовал в матчах турецкой лиги.
По информации Transfermarkt, у Степаненко повреждения, но какого именно характера неизвестно. Также футбольный портал сообщает, что Степаненко имеет дефицит тренировочной практики.
Напомним, что за все время пребывания в "Эюпспоре" Степаненко сыграл в 4 матчах без результативных действий.
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